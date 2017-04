Anzeige

Handball-Bundesliga: FA Göppingen gegen TBV Lemgo live bei SPORT1 Göppingen will Punkte zurückholen / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Der TBV Lemgo bekommt es mit Frisch Auf Göppingen zu tun © Imago / SPORT1

Der TBV Lemgo steckt in der DKB Handball-Bundesliga im Abstiegskampf und will nach drei Niederlagen in Folge wieder mal Zählbares mitnehmen.