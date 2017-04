Die Füchse Berlin haben sich in der DKB Handball-Bundesliga zumindest für 75 Minuten Tabellendritter nennen dürfen.

Die Hauptstädter gewannen am 28. Spieltag 34:27 (13:9) gegen die TSV Hannover-Burgdorf und zogen vorübergehend mit 44:12 Punkten am THW Kiel vorbei. Der Pokalsieger stellte den alten Abstand weniger später mit einem 31:27-Sieg bei Frisch Auf Göppingen jedoch wieder her.

Bester Werfer der Füchse war der Däne Hans Lindberg mit sechs Toren.

Der SC Magdeburg festigte seinen fünften Tabellenplatz durch ein 34:25 (19:14) beim TBV Lemgo und kann weiter auf die Teilnahme am EHF-Cup hoffen.

Die MT Melsungen gewann 28:21 (15:10) bei GWD Minden.