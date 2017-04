Rekordmeister THW Kiel hat in der Handball-Bundesliga mit Mühe den nächsten Rückschlag verhindert und seine Chancen auf die erneute Teilnahme an der Champions League verbessert.

Die Zebras siegten dank einer starken Schlussphase 31:27 (14:16) bei Frisch Auf Göppingen, damit festigte das Team von Trainer Alfred Gislason den dritten Tabellenplatz. Zwischenzeitlich waren die Zebras bereits mit 16:21 (39.) im Hintertreffen gelegen.

In der entscheidenden Phase konnte sich der THW allerdings vor allem auf seinen deutschen Nationaltorwart Andreas Wolff verlassen, der insgesamt zwölf Göppinger Würfe parierte.

Für Pokalsieger Kiel, der am vergangenen Wochenende im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse den spanischen Topklub FC Barcelona bezwungen hatte (28:26), war es der erste Erfolg in der Liga nach zuletzt zwei sieglosen Spielen. Die Kieler liegen mit 45:11 Punkten weiter dicht vor den Füchsen Berlin (44:12), die am 28. Spieltag 34:27 (13:9) gegen die TSV Hannover-Burgdorf gewannen.

Nur die ersten beiden Teams der Bundesliga sind direkt für die Champions League qualifiziert, der Dritte muss auf den Zuschlag des Exekutiv-Komitees des Europäischen Handball-Verbandes EHF hoffen.

Derweil festigte der SC Magdeburg in der Bundesliga seinen fünften Tabellenplatz durch ein 34:25 (19:14) beim TBV Lemgo. MT Melsungen gewann 28:21 (15:10) bei GWD Minden. Bester Werfer der Kieler war Marko Vujin mit acht Toren. Bei den Füchsen traf der Däne Hans Lindberg sechsmal.

Das Spiel im Stenogramm:

FA Göppingen - THW Kiel 27:31 (16:14)

Tore: Schiller (5), Pfahl (5), Fontaine (4), Halén (4), Kneule (4), Späth (3), Barud (1), Sesum (1) für Göppingen - Vujin (8), Ekberg (7), Dahmke (4), Weinhold (3), Bylik (3), Lackovic (2), Dissinger (1), Brozovic (1), Wiencek (1), Wolff (1) für Kiel

Zuschauer: 4900