Der VfL Gummersbach hat den chilenischen Nationalspieler Erwin Feuchtmann verpflichtet. Der 26 Jahre alte Rückraumspieler kommt vom österreichischen Erstligisten Handball West Wien zum zwölfmaligen deutschen Meister und soll die Gummersbacher ab der nächsten Saison in der Handball-Bundesliga unterstützen.

Bei der vergangenen Weltmeisterschaft in Frankreich erzielte er 37 Tore für Chile. Der 26-Jährige hat auch Erfahrung in der Handball-Bundesliga. Der Spielmacher mit deutschen Wurzeln spielte in der Saison 2015/2016 für den TBV Lemgo.

"Durch sein gutes Spielverständnis und seine Beweglichkeit kann er uns weiterhelfen", sagte VfL Geschäftsführer Frank Flatten. Feuchtmann ist der vierte Neuzugang für die nächste Spielzeit.