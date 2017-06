Letzter Spieltag und zugleich großes Abstiegsfinale in der DKB HBL: Beim wem fließen am Ende Tränen, wer darf jubeln?

Der Bergische HC, der TBV Lemgo und der TVB 1898 Stuttgart sind in akuter Abstiegsgefahr. SPORT1 zeigt die Partien der Kontrahenten von Patz 16 bis 14 am Samstag Live ab 15.55 Uhr in einer Dreier-Konferenz.

Zudem gibt es die Spiele Bergischer HC – TSV Hannover-Burgdorf, TBV Lemgo – VfL Gummersbach und FRISCH AUF Göppingen – TVB 1898 Stuttgart einzeln und in voller Länge im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de zu sehen.

Schaltung zur Meisterehrung

SPORT1 setzt nach dem Finish um den Klassenerhalt auch die Meisterehrung der Rhein-Neckar Löwen LIVE aus der SAP Arena in Mannheim in Szene.

Als Moderatorin führt Anett Sattler durch Abstiegskonferenz und Meisterehrung. Aus Lemgo berichten Uwe Semrau und Experte Daniel Stephan, in Wuppertal sind Markus Götz und als Experte Stefan Kretzschmar im Einsatz, das Stuttgarter Spiel kommentiert Tobias Schimon.

Hochspannung vor dem Saisonfinale

Mit einem Sieg über die TSV Hannover-Burgdorf ist der TBV Lemgo am Mittwoch von Abstiegsrang 16 auf Platz 15 geklettert. Und der Traditionsklub will natürlich auch nach dem letzten Schlusspfiff der Saison über dem Strich stehen.

Dafür muss der TBV vor eigenem Publikum gegen den VfL Gummersbach bestehen, mit einem Sieg wäre das Team von Trainer Florian Kehrmann gerettet. Selbst ein Unentschieden sollte aufgrund des im Vergleich zur Konkurrenz besseren Torverhältnisses reichen.

Trainer Florian Kehrmann kündigte am Mittwoch auf SPORT1 kämpferisch an: "Wir haben am Samstag eine ausverkaufte Hütte und wollen die zwei Punkte gegen Gummersbach holen."

Für den Bergischen HC zählt nur ein Sieg

Keinerlei Taktieren kann sich der Bergische HC gegen Hannover-Burgdorf erlauben, die Wuppertaler benötigen in jedem Fall einen Sieg und müssen zugleich auf eine Pleite Lemgos hoffen.

Auch eine Niederlage des Tabellen-14. Stuttgart in Göppingen könnte dem BHC den Klassenerhalt bringen. Das gilt, wenn es gelingt, die Tordifferenz von 15 Treffern mit einem eigenen hohen Sieg auszugleichen.

Sogar Entscheidungsspiele nach Saisonende sind möglich, sollten am Ende zwei Teams mit gleicher Punktzahl und Tordifferenz auf Platz 16 landen.