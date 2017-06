Klassenerhalts-Hoffnungen in Gummersbach: Der VfL Gummersbach kann am 33. Spieltag im Heimspiel gegen FRISCH AUF! Göppingen den Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga perfekt machen (ab 17.10 Uhr LIVE im STREAM).

Durch die Niederlage des Bergischen HC in Magdeburg kann sich Gummersbach mit einem Sieg aller Abstiegssorgen entledigen. Bei einer Niederlage wäre man auf einen Patzer vom TBV Lemgo in Hannover angewiesen. (SERVICE: Tabelle der DKB HBL)

Einfach dürfte die Aufgabe gegen Göppingen jedoch nicht werden. Die Gäste sind aktuell Tabellenzehnter und haben den Klassenerhalt schon sicher. Mit etwas Glück winkt sogar noch Platz neun. Das Hinrundenspiel gewann Göppingen in eigener Halle deutlich mit 37:29.