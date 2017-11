Die MT Melsungen hat sich mit einem Sieg in der Spitzengruppe der Bundesliga festgesetzt.

Die Hessen gewannen am 15. Spieltag mit 25:19 (10:8) gegen die Eulen Ludwigshafen und schoben sich in der Tabelle mit 22:8 Punkten zumindest vorübergehend auf Rang drei vor. Die TSV Hannover-Burgdorf (21:7) und Meister Rhein-Neckar Löwen (20:6) können am Sonntag aber wieder vorbeiziehen (DATENCENTER: Die Tabelle).

Magdeburg bleibt dran

Der SC Magdeburg hielt derweil mit einem überzeugenden Sieg den Kontakt zu den Europapokalplätzen. Das Team von Trainer Bennet Wiegert gewann beim TBV Lemgo mit 35:28 (19:13) und kletterte mit nun 20:12 Punkten am SC DHfK Leipzig vorbei auf Rang sechs.

Ein weiteres Lebenszeichen im Abstiegskampf sendete TuS N-Lübbecke.

Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg beim TVB Stuttgart bestätigte der Aufsteiger seinen Aufwärtstrend mit einem 25:25 (10:11) gegen Frisch Auf Göppingen und verdrängte zumindest bis Samstag den TV Hüttenberg ans Tabellenende.

Die Spiele im Stenogramm:

SC Magdeburg - TBV Lemgo 35:28 (19:13)

Tore: Weber (8/9), Damgaard (5), Zelenovic (5), Mertens (3), Bezjak (2), Chaprowski (2), Kalarash (2), Molina (1), Pettersson (1), Munoz (1) für Magdeburg - Hornke (11/4), Bartok (4), Zieker (3), Theuerkauf (2), Klimek (2), van Olphen (2), Guardiola (1), Lemke (1), Ebner (1), Suton (1) für Lemgo

Zuschauer: 6358

MT Melsungen - Die Eulen Ludwigshafen 25:19 (10:8)

Tore: Reichmann (6/6), Golla (4), Müller (3), Müller (3), Schneider (2), Mikkelsen (2), Allendorf (2), Kühn (2), Boomhouwer (1) für Melsungen - Feld (8/12), Stüber (3), Falk (2), Egelhof (2), Gunnar (2), Scholz (1), Schmidt (1) für Ludwigshafen

Zuschauer: 3968

TuS N-Lübbecke - FA Göppingen 25:25 (10:11)

Tore: Bechtloff (9/10), Torbrügge (6), Schade (2), Rakovic (2), Kaleb (2), Bagaric (2), Genz (1) für Lübbecke - Schiller (9/12), Kneule (3), Sesum (3), Ritterbach (2), Bagersted (2), Damgaard (2), Kozina (2), Trost (1), Fontaine (1) für Göppingen

Zuschauer: 1349