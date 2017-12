Die SG Flensburg-Handewitt hat sich in der Handball-Bundesliga für die Derby-Niederlage gegen den THW Kiel rehabilitiert.

Eine Woche nach der Pleite gegen den Rekordmeister gewannen die Norddeutschen 24:19 (9:11) bei der HSG Wetzlar und rückten nach 17 Spieltagen auf Platz zwei hinter Meister Rhein-Neckar Löwen.

Die Flensburger, die am Donnerstag im Spitzenspiel bei den Rhein-Neckar Löwen antreten, taten sich in Wetzlar lange schwer. Erst in den letzten zehn Minuten zog der Meister von 2004 davon.

Hannover siegt dank Mortensen

Hinter den drittplatzieren Füchsen Berlin festigte die TSV Hannover-Burgdorf mit einem klaren 32:25 (15:12)-Sieg gegen Aufsteiger TV Hüttenberg Platz vier vor Kiel. Bei Hannover zeigte Casper Ulrich Mortensen mit 13 Toren eine überragende Leistung.

Der SC DHfK Leipzig schlug den VfL Gummersbach 27:24 (11:11) und ist nach dem vierten Sieg in Serie mit 21 Punkten Achter. Gummersbach bleibt dagegen mit zehn Punkten auf Platz 13 stehen.

Zudem gewann Frisch Auf Göppingen bei der MT Melsungen 23:21 (13:15).

Am Sonntag hatte das Exekutivkomitee der Europäischen Handball-Föderation (EHF) beschlossen, für die Champions League in der kommenden Saison keine Wildcard an einen deutschen Verein zu vergeben.

Damit werden 2018/19 nur der deutsche Meister und der Vizemeister an der Königsklasse teilnehmen.

Die Spiele im Stenogramm:

HSG Wetzlar - SG Flensburg-Handewitt 19:24 (11:9)

Tore: Holst (6/3), Kohlbacher (3), Cavor (3), Forsell Schefvert (2), Mirkulovski (2), Ferraz (2), Bjornsen (1) für Wetzlar

Glandorf (5), Svan (4), Mahe (4), Lauge Schmidt (4/1), Toft Hansen (3), Jeppsson (2), Wanne (2) für Flensburg

Zuschauer: 4421

MT Melsungen - FA Göppingen 27:30 (15:13)

Tore: Reichmann (8/1), Allendorf (4), Golla (3), Schneider (3), Kühn (3), Danner (2), Mikkelsen (2), Müller (1), Boomhouwer (1) für Melsungen

Schiller (11/4), Rentschler (6), Kneule (4), Damgaard Espersen (4), Kozina (3), Bagersted (1), Fontaine (1) für Göppingen

Zuschauer: 3894

TSV Hannover-Burgdorf - TV Hüttenberg 32:25 (15:12)

Tore: Mortensen (13/8), Patrail (5), Olsen (4), Häfner (4), Brozovic (3), Kastening (2), Pevnov (1) für Hannover

Sklenak (6), Fernandes (5), Johannsson (4), Roth (3), Wernig (2), Hahn (1), Rompf (1), Zörb (1), Stefan (1), Lipovina (1) für Hüttenberg

Zuschauer: 3676