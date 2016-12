Bundesligist Frisch Auf Göppingen wird im Frühjahr 2017 das Finale des EHF-Cups ausrichten.

Dies gab der europäische Handball-Verband EHF in Wien bekannt. Die Halbfinals sowie das Endspiel werden am 20. und 21. Mai in der Spielstätte des Titelverteidigers ausgetragen. Die EWS-Arena von Frisch Auf bietet 5600 Zuschauern Platz.

Neben Göppingen sind beim EHF-Cup im laufenden Wettbewerb auch die Bundesliga-Klubs MT Melsungen, SC Magdeburg und die Füchse Berlin vertreten. Auch die Füchse hatten sich um die finalen Spiele beworben.