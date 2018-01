Rekordchampion Schweden ist mit einer Niederlage in die Handball-Europameisterschaft in Kroatien gestartet.

Im Auftaktspiel der Gruppe A in Split unterlag der viermalige Titelträger Island nach einer indiskutablen Vorstellung in der ersten Hälfte mit 24:26 (8:15).

Sigurdsson egalisiert Weltrekord

Aufseiten der Isländer war Gudjon Valur Sigurdsson vom deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen fünfmal erfolgreich, damit egalisierte der 38 Jahre alte Linksaußen die Weltrekordmarke für Länderspieltore des Ungarn Peter Kovacs (1797).

Am Abend trifft in Gruppe A noch Gastgeber und Turnierfavorit Kroatien vor 15.000 Zuschauern auf den Erzrivalen Serbien.

In Gruppe B mit Porec als Spielort kassierte Österreich gegen die Auswahl Weißrusslands eine knappe 26:27 (12:14)-Niederlage. Am Abend kommt es noch zur Neuauflage des letztjährigen WM-Endspiels zwischen Champion Frankreich und Norwegen.

Titelverteidiger Deutschland trifft bei seinem ersten Auftritt in Gruppe C am Samstag in Zagreb (17.15 Uhr im LIVETICKER) auf Montenegro.