Ranking: Die Titelfavoriten bei der Handball-EM 2018 in Kroatien

Die Handball-EM 2018 beginnt. Das DHB-Team geht in Kroatien als Titelverteidiger an den Start. Die Zielsetzung ist klar: Das Finale am 28. Januar in Zagreb. Aber hat die Mannschaft auch das Zeug dazu? SPORT1 checkt die Favoriten

© SPORT1-Grafik: Davina Knigge/ Getty Images/ Imago