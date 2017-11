Die deutschen Frauen gehen mit Personalproblemen in die heiße Phase der Vorbereitung auf die Handball-WM im eigenen Land. Zehn Tage vor dem Turnierauftakt gegen Kamerun sind etliche Spielerinnen angeschlagen, darunter auch Kapitänin Anna Loerper (Muskelfaserriss in der Wade) und Rückraumspielerin Xenia Smits (Fingerbruch an Nichtwurfhand).

"Viele Spielerinnen können nur sehr eingeschränkt trainieren", sagte Bundestrainer Michael Biegler auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Leverkusen, wo sich die Mannschaft des Deutschen Handballbundes zurzeit auf die WM vorbereitet. Dennoch sei er "entspannt", denn es sei "keine Spielerin dabei, der wir nicht zutrauen, es in dem Zeitrahmen zu schaffen. Wir kämpfen um jede Spielerin."

Generalprobe live auf SPORT1

Für Spielmacherin Loerper dürfte die Generalprobe am Samstag (17 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) in Dresden gegen Island und tags zuvor in Bratislava gegen die Slowakei wohl noch nicht infrage kommen. Sie äußerte sich aber optimistisch, zum WM-Start wieder fit zu sein. "Man spürt die Vorfreude im Team. Es knistert", sagte Loerper.

Biegler kündigte an, für die letzten beiden Testspiele unterschiedliche Aufgebote zu benennen. Bis am Vorabend des Turnierauftakts muss er dann aus dem 28-köpfigen Aufgebot einen Kader mit maximal 16 Spielerinnen benennen, im Laufe des Wettbewerbs dürfen dann noch zwei Feldspielerinnen und eine Torhüterin nachnominiert werden.

Die Heim-WM vom 1. bis 17. Dezember mit der deutschen Frauen-Nationalmannschaft wird live und frei empfangbar auf SPORT1 übertragen.