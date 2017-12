Hallo Handball-Fans,

die Heim-WM ist eine Chance, den Frauenhandball im Fokus der Öffentlichkeit weiter nach vorne zu bringen. Mit den Übertragungen von SPORT1 kann sie ganz Deutschland miterleben.

Ich erhoffe mir eine authentische Leistung, dass die Mädels an ihre Leistungsgrenze herangehen und erfolgreichen Handball. Sie sind sehr gut vorbereitet und ich hoffe, dass sie ihre Ziele erreichen werden.

Wenn die Leistung stimmt, können die Frauen ähnlich wie die Männer 2007 eine Euphorie entfachen. Das muss auch das Ziel sein. Die Vorrunde ist in Leipzig. Dort sind, wie auch in den anderen Hallen, viele Karten verkauft worden. Das Potenzial dafür ist vorhanden.

Die Erwartungen sind nach der erfolgreichen Europameisterschaft im letzten Jahr groß. Damals ist die Mannschaft nur ganz knapp am Halbfinale gescheitert und hat den sechsten Platz erreicht. Bei einer Heim-WM wird der Druck natürlich noch einmal größer. Das Halbfinale in Hamburg ist das Ziel, das haben mir auch einige Spielerinnen gesagt.

Die Chance ist da, wenn sie das Selbstbewusstsein, das sie sich über die letzten anderthalb Jahre geholt haben, an den Tag bringen.

Mit den Trainern davor hat es hinten und vorne nicht gepasst. Der DHB hat sehr um Biegler gekämpft und "Beagle" hat das Projekt Heim-WM hervorragend verstanden. Er kann nicht nur besonders gut mit den Frauen, auch das Gesamtpaket stimmt.

Er hat nicht den Fehler gemacht, Frauen anders zu behandeln als Männer. Im Gegenteil: Er ist einfach authentisch geblieben und hat alles so gemacht wie bei den Männern auch. Er spricht jede Spielerin klar an. Dazu gibt es eine Aufgabenverteilung an jede Spielerin, egal welche Rolle sie für die Mannschaft spielt.

Er hatte davor keinen Bezug zu Frauen-Handball, keine Vergangenheit. Er hat sich ganz normal informiert und das hilft ihm jetzt. Die Mädels nehmen das sehr gut an. Sie kleben an seinen Lippen, wenn er spricht. Das hat alles Hand und Fuß.

Die Zukunft von Biegler nach der WM mag vielleicht noch nicht gesichert sein - noch ist unklar, ob er sich ganz auf den SC DHfK Leipzig konzentriert -, aber er verschwendet gerade noch keinen Gedanken an die Zeit danach. Ob er aufhört oder zu den Leipziger Männern wechselt, ganz egal. Er muss das gut vorleben, kann keine Nervosität ausstrahlen. Er muss da vorneweg gehen.

Die große Stärke der deutschen Mannschaft ist die Qualität im breiten Kader. Im Tor haben wir mit Clara Woltering eine der besten Torhüterinnen der Welt. Sie gehört zur absoluten Spitzenklasse.

Tor und Abwehr sind das Prunkstück der deutschen Mannschaft. Im Feld kann man nicht so einfach eine Spielerin hervorheben. Es ist ein super Kollektiv.

Ich freue mich diese Mannschaft bei der WM begleiten zu dürfen.

Bis zum nächsten Mal,

Euer Daniel

Handball-Experte Daniel Stephan, 44, hat 183 Länderspiele für Deutschland absolviert. Der erste deutsche Welthandballer (1998) wurde mit dem TBV Lemgo 1997 und 2003 Deutscher Meister sowie 1995, 1997 und 2002 DHB-Pokalsieger. Mit der Nationalmannschaft gewann der Rückraumspieler unter anderem 2004 die Europameisterschaft und Silber bei Olympia in Athen. Von 1997 bis 1999 wurde er dreimal in Folge zum Handballer des Jahres gewählt.

Die WM der Frauen begleitet er als TV-Experte für SPORT1.