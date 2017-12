Asienmeister Südkorea hat bei der Handball-WM der Frauen (LIVE im TV auf SPORT1) für eine Überraschung gesorgt.

Deutschlands nächster Gegner in der Vorrundengruppe D besiegte Vizeweltmeister Niederlande in Leipzig mit 24:22 (14:11). Das deutsche Team trifft am Sonntag (ab 20.30 Uhr bei SPORT1 LIVE im TV) auf Südkorea, das bei der letzten WM vor zwei Jahren auf dem 14. Platz landete.

Eine weitere Überraschung schaffte Slowenien. Nach zwölfjähriger WM-Abstinenz besiegte das Team in Gruppe A den Mitfavoriten Frankreich mit 24:23 (13:10) (DATENCENTER: Ergebnisse/Spielplan).

Die Französinnen hatten bei den Olympischen Spielen vor einem Jahr die Silbermedaille gewonnen. Olympiasieger Russland gab sich beim 36:16 (14:9) gegen Tunesien am 1. Spieltag der Gruppe C keine Blöße.