Mitfavorit Niederlande kommt bei der Handball-WM der Frauen allmählich in Schwung.

Der Vize-Weltmeister besiegte Kamerun in der deutschen Vorrundengruppe D in Leipzig nach einer durchschnittlichen Leistung mit 29:22 (14:8) und hat nach dem zweiten Sieg im dritten Spiel nun beste Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale (DATENCENTER: Die Tabelle).

Die Niederländerinnen sind am Freitag (18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) letzter Vorrundengegner der deutschen Mannschaft.

Auch Südkorea auf Kurs

Den zweiten Erfolg feierte auch Südkorea. Der Asienmeister besiegte China 31:19 (18:10) und steht wie die Niederlande kurz vor dem Einzug in die Runde der letzten 16. Außenseiter China, das wie Kamerun in drei Spielen noch keinen Punkt geholt hat, ist am Mittwoch (18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) vierter deutscher Vorrundengegner.