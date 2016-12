Bundestrainer Michael Biegler muss im letzten Hauptrundenspiel der Europameisterschaft der Frauen auf die routinierte Isabell Klein verzichten.

Die 32 Jahre alte Rückraumspielerin erlitt beim 20:20 gegen Spanien am Montag kurz vor Schluss einen Nasenbeinbruch sowie einen Bluterguss in der Nasenscheidewand und wird der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) im Showdown gegen Gastgeber Schweden am Mittwoch (ab 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) fehlen.

"Das Risiko eines Einsatzes bereits im nächsten Spiel wäre zu groß", sagte Mannschaftsarzt Dr. Matthias Klepsch am Dienstag.

Sollte die deutsche Mannschaft gewinnen, ist ihr das Spiel um Platz fünf am Freitag sicher. Selbst die Vorschlussrunde kann sie noch erreichen.

Dafür ist das DHB-Team allerdings auf Hilfe angewiesen: Gegen die Schwedinnen muss mindestens ein Unentschieden her, im Falle eines Sieges reicht es schon, dass der Olympia-Zweite Frankreich verliert oder die Niederlande höchstens remis spielen (Service: So kommt Deutschland weiter).