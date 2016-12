Olympia-Silbermedaillengewinner Frankreich hat die Gruppenphase der Handball-Europameisterschaft der Frauen in Schweden mit einer Niederlage abgeschlossen und die deutsche Auswahl damit auf Platz eins katapultiert.

Die Französinnen unterlagen Vize-Weltmeister Niederlande mit 17:18 (12:7).

Die Niederländerinnen zogen als Gruppendritte in die K.o.-Phase ein. Deutschland hatte zuvor mit einem 23:22-Sieg den Einzug in die Hauptrunde perfekt gemacht.

Video Hier hext Woltering Deutschland zum Gruppensieg

In der Gruppe A trennte sich Serbien von Gastgeber Schweden 30:30 (18:15), blieb aber dennoch Erster. Im Spiel am frühen Abend hatte sich Spanien dank eines deutlichen 30:18 (14:5)-Sieges gegen Slowenien mit nur zwei Punkten als Gruppendritter den Einzug in die nächste Runde gesichert.

In der Hauptrunde in Göteborg treffen die ersten drei Mannschaften der Gruppen A und B aufeinander.

Deutschland spielt in den Partien gegen Serbien, Schweden und Spanien um den Einzug in das Halbfinale, welches nur die beiden besten Teams erreichen.