Spanien trifft den letzten Wurf nicht und so bleibt es beim Unentschieden. Nach dem Spielverlauf müssen die DHB-Ladies mit dem Punkt zufrieden sein, auch wenn am Ende natürlich sogar noch mehr drin war.

Spanien muss werfen, da Zeitspiel angezeigt wird. Der Wurf wird abgeblockt, doch die Spanierinnen bleiben in Ballbesitz. Klein muss behandelt werden und humpelt vom Feld, das sieht nicht gut - noch 13 Sekunden sind zu spielen.

Siebenmeter für Deutschland, doch Huber scheitert an Spaniens Torhüterin. 30 Sekunden stehen noch auf der Uhr.

Bei Spanien geht nichts mehr - jetzt werfen sie sogar einen Siebenmeter an den Pfosten. Deutschland hat das Momentum hier eindeutig auf seiner Seite. Noch fünf Minuten sind zu spielen.

Das grenzt jetzt natürlich schon an Dämlichkeit. Spanien probiert es erneut ohne Torhüterin und Eckerle bestraft dies mit dem zweiten Treffer ins leere Tor. Führung für Deutschland!

Ausgleich! Spanien nimmt in Unterzahl die Torhüterin raus und wird dafür eiskalt mit einem Treffer ins leere Tor bestraft. Torhüterin Eckerle macht bei ihrem ersten Einsatz eine klasse Partie.

Behnke lässt hier die zweite hundertprozentige Chance liegen. Doch die deutsche Kreisläuferin lässt sich davon nicht unterkriegen und holt kurz darauf einen Siebenmeter plus Zeitstrafe heraus. Huber verwandelt und so liegt Deutschland wieder nur noch einen Treffer zurück.

Da geht noch was! Spanien trifft erneut nicht und holt sich dann auch noch eine Zeitstrafe ab. Naidzinavicius verwandelt den Siebenmeter, nur noch 17:18.

Kein guter Wurf von Bölk diesmal, halbhoch ist ein Geschenk für die Torhüterin. Spanien lässt aber jetzt einige Chancen ungenutzt und so kommt Deutschland auf zwei Treffer heran.

Was für ein katastrophaler Ballverlust von Hubinger im Spielaufbau. Die Spanierinnen bedanken sich mit dem nächsten Treffer.

Zu früh gefreut? Deutschland jetzt wieder mit einigen Fehlern und Spanien zieht wieder auf drei Toren davon.

Nächster Treffer von Bölk und der spanische Trainer sieht sich gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Klasse Start der DHB-Ladies in die zweite Hälfte.

Tolle Parade von Eckerle und Torjägerin Huber nutzt den schnellen Tempogegenstoß diesmal eiskalt. Mit einem verwandelten Siebenmeter bringt Huber Deutschland kurz darauf sogar auf zwei Tore heran.

Hubinger ist offensiv die beste Spielerin in deutschen Reihen. Gleich fünf ihrer sechs Wurfversuche landeten im Kasten der Spanierinnen.

+++ Weiter geht's! +++

Die zweite Hälfte hat begonnen. Spanien bekommt direkt einen Siebenmeter zugesprochen und verwandelt sicher.

Stellvertretend für die erste Halbzeit: Deutschland lässt sich zu viel Zeit und so ist die Uhr bereits abgelaufen, bevor der Wurf erfolgt. Die DHB-Ladies gehen mit einem Drei-Tore-Rückstand in die Kabine und müssen sich in Hälfte zwei steigern. Da aber auch Spanien alles andere als fehlerfrei agiert, ist hier natürlich noch alles drin.

Schöner Schlagwurf von Bölk und Deutschland kommt hier langsam wieder heran. Nur noch drei Tore Rückstand!

Für Woltering steht jetzt Eckerle im Tor. Mal sehen, ob das was am Verlauf der Partie ändert.

Nächster Ballverlust der deutschen Mannschaft, doch auch die Spanierinnen leisten sich hier zum Glück weiterhin einige technische Fehler.

Deutschland gewinnt hier kaum Zweikämpfe, ist oft einen Schritt zu spät - so auch diesmal. Es gibt Siebenmeter und noch zwei Minuten für Bölk. Trainer Biegler beschwert sich darüber zu heftig und kassiert die Gelbe Karte.

Schöner Tempogegenstoß jetzt, Deutschlands Top-Torjägerin Huber läuft alleine auf die spanische Torfrau zu, doch ihr Aufsetzer landet über dem Tor.

Stürmerfoul von Naidzinavicius - es läuft weiterhin alles andere als rund bei der deutschen Mannschaft. Spanien führt jetzt bereits mit vier Toren Vorsprung.

Spanien baut die Führung weiter aus, denn die DHB-Frauen leisten sich hier einen Ballverlust nach dem nächsten - mittlerweile sind es bereits sechs Turnover nach knapp 15 Minuten.

Schwacher Wurf von Loerper. Das ist gar kein Problem für die spanische Torhüterin, die den Ball mühelos festhält. Erst drei deutsche Treffer nach zwölf Minuten sind natürlich alles andere als ideal - zum Glück präsentiert sich auch Spanien bisher alles andere als eiskalt vor dem Tor.

Die DHB-Ladies leisten sich hier einfach zu viele Fehler in der Anfangsphase. Spanien erhöht mit dem nächsten Tempogegenstoß auf 5:3. Bundestrainer Biegler reagiert sofort und nimmt die Auszeit.

Nervöser Beginn von beiden Teams. Auch Deutschland lässt hier einige Chancen liegen und leistet sich immer wieder unnötige Ballverluste. Kein Wunder, dass nach gut acht Minuten erst vier Treffer gefallen sind.

Nächster Siebenmeter und wieder treffen die Spanierinnen nicht. Diesmal muss Woltering gar nicht erst eingreifen, denn die Spanierin wirft den Ball über das Tor.

Auf Torhüterin Clara Woltering wird es auch heute wieder ankommen. Mit einem gehaltenen Siebenmeter unterstreicht sie direkt einmal ihre überragenden Turnierform.

+++ Los geht's! +++

Die Partie läuft, Deutschland fährt den ersten Angriff, doch das erste Tor erzielt Spanien.

+++ Biegler tauscht Torhüterin aus +++

Handball-Bundestrainer Michael Biegler hat vor dem zweiten Hauptrundenspiel gegen Spanien die Torhüterin gewechselt. Für Katja Kramarczyk steht nun Dinah Eckerle im Tor. "Wir haben Dinah gesagt, dass wir sie bereits bei diesem Turnier sehen möchten", sagte Biegler auf der Seite des DHB.

+++ Die Ausgangslage +++

Die DHB-Ladies gehen als Tabellenführer der Hauptrunden-Gruppe in das Duell mit Spanien - bei einem Sieg winkt das Halbfinale. Die Spanierinnen stehen dagegen auf dem letzten Platz und können sich nicht mehr für das Halbfinale qualifizieren.