Die Handball-WM der Frauen 2023 findet in Dänemark, Norwegen und Schweden statt. Dies gab der Weltverband IHF am Tag vor dem Finale des Herren-Turniers in Frankreich bekannt. Dänemark war bereits 2015 Ausrichter und veranstaltete die WM 1999 gemeinsam mit Norwegen, das wiederum 1993 Gastgeber war.

Die kommende WM 2017 findet vom 1. bis 17. Dezember in Deutschland statt, 2019 ist Japan Ausrichter.