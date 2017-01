Überraschung kurz vor der WM-Generalprobe: Holger Glandorf, Weltmeister von 2007, kehrt in die Nationalmannschaft zurück und wird beim letzten Test vor dem Turnier in Frankreich am Montagabend (19 Uhr) gegen Österreich für die deutschen Handballer auflaufen.

Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) mit. Ob der Linkshänder auch bei der WM zum Einsatz kommen wird, ließ der Verband auf SID-Nachfrage offen.

Glandorf hatte im Herbst 2014 seinen Rücktritt erklärt und bestritt unter Sigurdsson noch kein Länderspiel. Insgesamt bringt es der 33 Jahre alte Rückraumspieler von der SG Flensburg-Handewitt bislang auf 167 Einsätze, in denen er 576 Tore erzielte. Damit ist Glandorf, der gemäß der Absprache mit Bundestrainer Dagur Sigurdsson nach dem Spiel gegen Österreich zunächst wieder die Heimreise antreten wird, der erfahrenste Nationalspieler im aktuellen Kader.

Gensheimer reist nach Trauerfall ab

Kapitän Uwe Gensheimer wird gegen Österreich am Abend dagegen nicht auflaufen. Der Linksaußen, dessen Vater am Sonntag unerwartet starb, verließ das deutsche Team und befindet sich derzeit bei seiner Familie in Mannheim. Der Zeitpunkt seiner Rückkehr ist unklar, auch sein Einsatz bei der WM steht offenbar auf der Kippe.

Coach Sigurdsson reduzierte den Kader unterdessen um drei Spieler. Bereits am Sonntag haben die Rückraumspieler Philipp Weber und Jens Schöngarth sowie Kreisläufer Erik Schmidt das SportCentrum Kamen-Kaiserau verlassen und die Heimreise angetreten.

Damit besteht der DHB-Kader am Montagabend aus 15 Spielern. Sigurdsson darf für das WM-Auftaktspiel gegen Ungarn bis Donnerstagabend 16 Spieler benennen. Denkbar ist die Variante, dass Glandorf den Kader im Laufe des Turniers auffüllt.