Dritter Akt für die Bad Boys bei der Handball-Weltmeisterschaft in Frankreich! Nach den klaren Siegen gegen Ungarn und Chile fertigten die deutschen Handballer am Dienstag auch Saudi-Arabien mit 38:24 ab. Damit steht die Mannschaft von Dagur Sigurdsson im Achtelfinale.

Video Schrecksekunde für Wolff bei Kantersieg der Bad Boys

SPORT1 hat die Reaktionen.

Dagur Sigurdsson (Bundestrainer): "Für die Zuschauer war es vielleicht etwas langweilig. Es war schwer, die Konzentration hochzuhalten nach der dominanten Vorstellung gegen Chile. Wir müssen uns gegen Weißrussland steigern."

Patrick Groetzki: "Wir freuen uns, dass wir im Achtelfinale sind, aber wir wissen auch, dass es morgen schon weiter geht und ab jetzt deutlich schwerere Aufgaben auf uns zukommen. Wir haben heute zu viele Gegentore bekommen, aber es ist auch sehr ungewohnt, gegen solche Gegner zu spielen. Die Belastung war heute nicht immens hoch, man kann das heute mit einer Trainingseinheit vergleichen. Jeder Spieler kann an einem sehr guten Tag ein Spiel entscheiden, das ist ein großer Trumpf für uns."

Steffen Fäth: "Wir haben große Ziele, die wollen wir erreichen. Es ist schön, dass wir den ersten Schritt gemacht haben. Jetzt wollen wir die anderen beiden Spiele auch noch gewinnen. Wir fühlen uns alle gut."

Bob Hanning (DHB-Vizepräsident): "Mit dem Einzug ins Achtelfinale haben wir unser erstes Etappenziel erreicht. Wichtig war heute, dass alle gespielt haben und im Rhythmus sind. Um in den wichtigen Spielen erfolgreich zu sein, müssen wir uns aber vor allem im Abschluss steigern."

Julius Kühn: "In der Defensive haben wir viele blöde Schlagwurftore bekommen. Wir haben uns vorgenommen, weiter auf der Erfolgswelle zu schwimmen. Das ist uns gelungen."

Am Abend kommt es zu einer weiteren brisanten Partie. In der Gruppe A wollen die Gastgeber mit einem Sieg gegen Russland ihre weiße Weste wahren (ab 20.45 auf handball.dkb.de und im LIVETICKER).

+++ Facebook Live nach dem deutschen Auftritt +++

SPORT1-Redakteur Julian Meißner meldet sich via Facebook Live direkt aus der Halle in Rouen. Gemeinsam mit Olaf Bruchmann, Chefredakreur der Handballwoche, ist die deutsche Leistung gegen Saudi-Arabien das Hauptthema des Talks.

Hier geht es direkt zu Facebook Live:

+++ Deutschland vorzeitig weiter +++

Gegen Saudi-Arabien lassen die Bad Boys überhaupt nichts anbrennen und siegen mit 38:24. Steffen Fäth wird mit sechs Toren bei sechs Versuchen zum besten Werfer der Partie.

Damit steht Deutschland vorzeitig im Achtelfinale.

+++ Glandorf wieder nicht dabei +++

Bundestrainer Dagur Sigurdsson verzichtet auch gegen Saudi-Arabien auf Holger Glandorf.

+++ Roggisch: "Müssen fokussierter sein" +++

Team-Manager Oliver Roggisch geht gegen Saudi-Arabien von einem deutlichen Sieg aus.

"Die Stimmung ist gut. Wir sind uns alle einig, dass wir haushoher Favorit sind. Das wird wahrscheinlich ein ähnliches Spiel wie gegen Chile werden. Wir wollen den Fokus hoch halten, weiter auf uns gucken und das Spiel nutzen, um uns weiter einzuspielen", sagte der Ex-Handballer kurz vor dem Spiel.

Wichtig sei zudem, verletzungsfrei aus der Partie herauszugehen. Der Schlüssel dazu liege in der Konzentration.

"Wir müssen ein bisschen konzentrierter und fokussierter sein, weil so etwas ganz gerne mal passiert, wenn man nicht zu 100 Prozent angespannt ist. Fokus halten und weiter durchziehen", ist für Roggisch das Motto gegen Saudi-Arabien.

+++ DHB zahlt Spielern 250.000 Euro bei Titelgewinn +++

Der DHB hat für den WM-Titel eine Prämie von 250.000 Euro für seine Spieler ausgelobt. Diese Summe sei mit der Mannschaft bereits vor dem Turnier verhandelt worden, sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning am Montag in Rouen. Bei der aktuellen Kadergröße von 15 Spielern entspräche das einer Prämie von 16.666,66 Euro für jeden Akteur.

Für den sensationellen Titelgewinn bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr hatte es insgesamt 200.000 Euro gegeben, exakt 11.111,11 Euro für jeden im 18 Spieler umfassenden Kader. Damals war die Prämie erst einen Tag vor dem Finale festgelegt worden.

+++ Die PK des DHB-Teams +++

Im Teamhotel in Rouen haben Bundestrainer Dagur Sigurdsson und DHB-Vizepräsident Bob Hanning der Presse am Vormittag Antworten gegeben. Hier die wichtigsten Aussagen:

+++ Kampf ums Tor weiter offen +++

Wer gegen Saudi-Arabien das deutsche Tor hütet, verrät der Bundestrainer noch nicht - obwohl er es bereits weiß. Spätestens am Dienstagvormittag sollen es dann auch Andreas Wolff und Silvio Heinevetter erfahren. Allerdings sei für den weiteren Verlauf des Turniers alles offen: "Wir schauen von Spiel zu Spiel. Es kann viel passieren."

+++ Gensheimer verpasst kein Spiel +++

Kapitän Uwe Gensheimer, dessen Vater vor rund einer Woche überraschend verstarb, reist zwischen zwei Spielen zur Beerdigung nach Mannheim. Hanning bestätigte, dass Gensheimer kein Spiel vepasst. "Das ist das Entscheidende." Von Detailfragen bat er aus Respekt vor dem Spieler abzusehen: "Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das intern halten. Wann er wo wie hinfährt, das geht keinen was an. Er fährt dann, wann er es für richtig hält."

+++ Drux vorerst nicht dabei +++

Schlechte Nachricht: Der am Sprunggelenk verletzte Rückraumspieler Paul Drux kann das dritte Gruppenspiel nicht bestreiten. "Paul wird nicht spielen, dafür sind alle anderen fit", sagte Sigurdsson.

+++ Sigurdsson will auch gegen Underdogs spielen +++

Der Bundestrainer verteidigt trotz der einseitigen Partie gegen Chile das bunte WM-Feld: "Diese Spiele gehören einfach dazu, sonst wird es langweilig. Das hat man bei Island im Fußball gesehen, dann passieren Wunder."

+++ Modus der Handball-WM 2017 +++

Der Modus entspricht dem der vergangenen Weltmeisterschaften. 24 Mannschaften nehmen an der WM teil. Gespielt wird in vier Sechser-Gruppen, die jeweils besten vier Teams erreichen das Achtelfinale (Alle Gruppen im Überblick).

Anschließend geht es im K.-o.-System bis zum Titel weiter. Die jeweils Fünften und Sechsten der Gruppen spielen im President's Cup die Plätze 17 bis 24 aus.

Als Titelverteidiger geht Gastgeber Frankreich ins Turnier. Bei der letzten Handball-WM 2015 in Katar landete das deutsche Team auf dem siebten Platz.

+++ WM im Livestream und im Liveticker +++

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) zeigt die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie ausgewählte Topspiele im kostenlosen Livestream im Internet auf der Seite handball.dkb.de.

SPORT1 begleitet sämtliche Spiele des Turniers im LIVETICKER.

Spielplan der Handball-WM 2017:

Gruppe A in Nantes

11.01.2017 20:45 Uhr Frankreich - Brasilien 31:16

12.01.2017 17:45 Uhr Russland - Japan 39:29

12.01.2017 20:45 Uhr Polen - Norwegen 20:22

13.01.2017 17:45 Uhr Japan - Frankreich 19:31

14.01.2017 14:45 Uhr Brasilien - Polen 28:24

14.01.2017 17:45 Uhr Norwegen - Russland 28:24

15.01.2017 17:45 Uhr Frankreich - Norwegen 31:28

15.01.2017 20:45 Uhr Brasilien - Japan 27:24

16.01.2017 20:45 Uhr Polen - Russland 20:24

17.01.2017 14:00 Uhr Norwegen - Brasilien 39:26

17.01.2017 17:45 Uhr Polen - Japan 26:25

17.01.2017 20:45 Uhr Russland - Frankreich

19.01.2017 14:00 Uhr Russland - Brasilien

19.01.2017 17:45 Uhr Frankreich - Polen

19.01.2017 20:45 Uhr Japan - Norwegen

Gruppe B in Metz

12.01.2017 14:00 Uhr Slowenien - Angola 42:25

12.01.2017 17:45 Uhr Mazedonien - Tunesien 34:30

12.01.2017 20:45 Uhr Spanien - Island 27:21

14.01.2017 14:45 Uhr Island - Slowenien 25:26

14.01.2017 17:45 Uhr Tunesien - Spanien 21:26

14.01.2017 20:45 Uhr Angola - Mazedonien 22:31

15.01.2017 14:45 Uhr Island - Tunesien 22:22

16.01.2017 17:45 Uhr Slowenien - Mazedonien 29:22

16.01.2017 20:45 Uhr Spanien - Angola 42:22

17.01.2017 17:45 Uhr Slowenien - Tunesien 28:28

17.01.2017 20:45 Uhr Angola - Island

18.01.2017 20:45 Uhr Mazedonien - Spanien

19.01.2017 14:00 Uhr Tunesien - Angola

19.01.2017 17:45 Uhr Mazedonien - Island

19.01.2017 20:45 Uhr Spanien - Slowenien

Gruppe C in Rouen

13.01.2017 14:00 Uhr Weißrussland - Chile 28:32

13.01.2017 17:45 Uhr Deutschland - Ungarn 27:23

13.01.2017 20:45 Uhr Kroatien - Saudi-Arabien 28:23

14.01.2017 20:45 Uhr Ungarn - Kroatien 28:31

15.01.2017 14:45 Uhr Chile - Deutschland 15:34

15.01.2017 20:45 Uhr Saudi-Arabien - Weißrussland 26:29

16.01.2017 17:45 Uhr Ungarn - Chile 34:29

16.01.2017 20:45 Uhr Kroatien - Weißrussland 31:25

17.01.2017 17:45 Uhr Deutschland - Saudi-Arabien 38:24

18.01.2017 14:00 Uhr Saudi-Arabien - Ungarn

18.01.2017 17:45 Uhr Weißrussland - Deutschland

18.01.2017 20:45 Uhr Kroatien - Chile

20.01.2017 14:00 Uhr Chile - Saudi-Arabien

20.01.2017 17:45 Uhr Deutschland - Kroatien

20.01.2017 20:45 Uhr Weißrussland - Ungarn

Gruppe D in Paris

13.01.2017 14:00 Uhr Katar - Ägypten 20:22

13.01.2017 17:45 Uhr Schweden - Bahrain 33:16

13.01.2017 20:45 Uhr Dänemark - Argentinien 33:22

14.01.2017 20:45 Uhr Ägypten - Dänemark 28:35

15.01.2017 14:45 Uhr Argentinien - Schweden 17:35

15.01.2017 17:45 Uhr Bahrain - Katar 22:32

16.01.2017 17:45 Uhr Ägypten - Bahrain 31:29

16.01.2017 20:45 Uhr Dänemark - Schweden 27:25

17.01.2017 17:45 Uhr Katar - Argentinien 21:17

18.01.2017 14:00 Uhr Argentinien - Ägypten

18.01.2017 17:45 Uhr Dänemark - Bahrain

18.01.2017 20:45 Uhr Schweden - Katar

20.01.2017 14:00 Uhr Bahrain - Argentinien

20.01.2017 17:45 Uhr Schweden - Ägypten

20.01.2017 20:45 Uhr Katar - Dänemark

Achtelfinale in Paris, Lille, Albertville und Montpellier

21.01.2017 4. Gruppe A - 1. Gruppe B (AF1)

21.01.2017 2. Gruppe A - 3. Gruppe B (AF2)

21.01.2017 1. Gruppe A - 4. Gruppe B (AF3)

21.01.2017 3. Gruppe A - 2. Gruppe B (AF4)

22.01.2017 2. Gruppe C - 3. Gruppe D (AF5)

22.01.2017 4. Gruppe C - 1. Gruppe D (AF6)

22.01.2017 3. Gruppe C - 2. Gruppe D (AF7)

22.01.2017 1. Gruppe C - 4. Gruppe D (AF8)

Anwurfzeiten: 16, 18 und 20.45 Uhr

President's Cup (Platzierungsspiele) in Brest

21.01.2017 14:00 Uhr 6. Gruppe A - 6. Gruppe B (PC1)

21.01.2017 16:00 Uhr 5. Gruppe A - 5. Gruppe B (PC2)

22.01.2017 14:00 Uhr 6. Gruppe C - 6. Gruppe D (PC3)

22.01.2017 16:00 Uhr 5. Gruppe C - 5. Gruppe D (PC4)

23.01.2017 13:00 Uhr Verlierer PC1 - Verlierer PC3

23.01.2017 15:00 Uhr Sieger PC1 - Sieger PC3

23.01.2017 18:00 Uhr Verlierer PC2 - Verlierer PC4

23.01.2017 20:00 Uhr Sieger PC2 - Sieger PC4

Anwurfzeiten: 13, 14, 15, 16, 18 und 20 Uhr

Viertelfinale in Paris, Lille, Albertville und Montpellier

24.01.2017 Sieger AF1 - Sieger AF5 (VF1)

24.01.2017 Sieger AF2 - Sieger AF6 (VF2)

24.01.2017 Sieger AF3 - Sieger AF7 (VF3)

24.01.2017 Sieger AF4 - Sieger AF8 (VF4)

Anwurfzeiten: 17, 19 und 20.45 Uhr

Die genauen Uhrzeiten und Spielorte der Achtelfinal- und Viertelfinalspiele stehen erst nach der Gruppenphase fest und richten sich nach dem Abschneiden Frankreichs.

Halbfinale in Paris

26.01.2017 20:45 Uhr Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4

Spiel um Platz 3 in Paris

28.01.2017 20:45 Uhr Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Finale in Paris

29.01.2017 17:30 Uhr Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2