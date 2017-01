Dagur Sigurdsson hat die Qual der Wahl. 16 aus 18 lautet die magische Formel vor der WM-Generalprobe der deutschen Handballer gegen Österreich, der Bundestrainer muss vor dem Turnier in Frankreich noch zwei Spieler streichen.

"Das Spiel passt sehr gut von der Zeit her", sagte Sigurdsson vor dem letzten Stresstest seiner Bad Boys am Montag (19 Uhr im LIVETICKER) in Kassel.

Österreich sei ein "sehr starker Gegner. Handballerisch haben die was drauf, das zeigen sie in der Bundesliga jede Woche." Stärke des Gegners hin oder her - die Vorgabe für die Partie vier Tage vor dem deutschen WM-Auftakt gegen Ungarn ist klar. "Wir wollen das Spiel gewinnen und Selbstbewusstsein aufbauen für das Turnier", sagte Kreisläufer Patrick Wiencek.

Härtefälle vorprogrammiert

Österreich vor der Brust, aber die WM im Sinn: Sigurdsson und sein Team stehen vor einem schwierigen Spagat. Zum einen geht es in Kassel darum, sich so kurz vor dem Saison-Höhepunkt nicht mehr zu verletzen. Zum anderen gilt es für viele Spieler, letzte Argumente in eigener Sache zu sammeln. Denn Härtefälle sind programmiert, wenn Sigurdsson vor dem so wichtigen WM-Auftaktspiel seinen endgültigen Kader benennt.

"Ich habe natürlich so meine Gedanken im Kopf, aber ich weiß noch nicht, um welche Spieler ich reduzieren werde", sagte Sigurdsson und sprach von "schwierigen Entscheidungen".

Zu den Wackelkandidaten zählen die Rückraumspieler Philipp Weber (Wetzlar) und Niclas Pieczkowski (Leipzig). Aber auch die Europameister Rune Dahmke (Linksaußen/Kiel), Erik Schmidt (Kreis/Hannover-Burgdorf), Jannik Kohlbacher (Kreis/Wetzlar) und Simon Ernst (Rückraum/Gummersbach) müssen noch um ihren Platz zittern.

