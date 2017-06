Attraktive Aufgaben für die deutschen Handball-Nationalmannschaften: Die Bad Boys müssen im EM-Qualifikationsspiel am Mittwoch, 14. Juni, in Portugal bestehen, die Ladies messen sich in einem wichtigen Testmatch am Donnerstag, 8. Juni, mit dem EM-Vierten Dänemark.

SPORT1 zeigt beide Spiele LIVE im Free-TV.

Deutsche Männer kämpfen um Platz 1

Unmittelbar nach Saisonschluss wartet auf die deutsche Männer-Nationalmannschaft das EM-Qualifikationsspiel in Portugal.

SPORT1 überträgt am Mittwoch, 14. Juni, LIVE ab 20.15 Uhr, Peter Kohl kommentiert, als Experte ist Handball-Legende Stefan Kretzschmar im Einsatz.

Für die EHF EURO 2018 in Kroatien ist das DHB-Team bereits qualifiziert und führt mit acht Punkten die Tabelle vor Portugal (fünf Punkte) an. Jetzt soll auch der Platz an der Spitze gesichert werden. Im Hinspiel, das ebenfalls auf SPORT1 zu sehen war, gelang dem Europameister ein klarer 35:24-Erfolg.

Frauen mit Fokus auf Heim-WM

Bereits am Donnerstag, 8. Juni, sind die Ladies von Bundestrainer Michael Biegler in Aarhus gefordert.

Beim EM-Vierten Dänemark geht es für das deutsche Team darum zu zeigen, dass die vorherigen Lehrgänge in Neckarsulm und Aschersleben gefruchtet haben. Zudem ist die Partie ein wichtiger Testlauf für die Heim-WM im Dezember.

SPORT1 überträgt das Match aus der Ceres Arena, präsentiert von megawood, Premium-Partner des Deutschen Handballbundes, mit Kommentator Peter Kohl LIVE ab 20.55 Uhr.

Die kommenden Handball-Länderspiele auf SPORT1 im Überblick :