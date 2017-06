Unmittelbar nach Saisonende der DKB HBL steht für die deutsche Nationalmannschaft das EM-Qualifikationsspiel in Portugal (ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER) auf dem Programm.

Für die Europameisterschaft 2018 in Kroatien ist das DHB-Team bereits qualifiziert und führt mit acht Punkten die Tabelle vor Portugal (fünf Punkte) an. Jetzt soll auch der Platz an der Spitze gesichert werden.

Schon ein Remis bei den überraschend starken Iberern (5:3 Punkte) reicht Kapitän Uwe Gensheimer und Co., um sich nach der bereits gesicherten Endrunden-Teilnahme eine optimale Ausgangsposition für die EM-Auslosung am 23. Juni zu verschaffen.

Mit zwei Siegen in den Urlaub

Im Hinspiel, das ebenfalls auf SPORT1 zu sehen war, gelang dem Europameister ein klarer 35:24-Erfolg.

"Es wird eine große Willensleistung, die wir bringen müssen", sagte Bundestrainer Christian Prokop vor dem Quali-Endspurt mit den Spielen beim Gruppenzweiten Portugal und vier Tage später in Bremen gegen die Schweiz: "Aber die Mannschaft ist sehr ehrgeizig und will sich mit zwei Erfolgserlebnissen in den wohlverdienten Urlaub verabschieden."

Einen Tag vor dem Spiel musste das deutsche Team eine bittere Nachricht verarbeiten.

Pieczkowski ersetzt verletzten Ernst

Keine 24 Stunden nach der Verletzung von Paul Drux, der sich am Montag mit einem Meniskusriss im rechten Knie abmeldete, erfuhren die Spieler von der schweren Knieverletzung von Simon Ernst.

Der 23 Jahre alte Rückraumspieler des VfL Gummersbach hatte beim letzten Training vor dem Abflug einen Kreuzbandriss erlitten und konnte die Reise nicht mehr antreten. Ersetzt wird Ernst von Niclas Pieczkowski (SC DHfK Leipzig).