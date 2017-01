Die Qualifikation zur Handball-WM 2017 in Frankreich (ab 11. Januar im LIVETICKER) fand bereits in den Jahren 2015 und 2016 statt. Insgesamt haben sich 24 Mannschaften für die Weltmeisterschaftqualifiziert.

Da Weltmeister Frankreich als Gastgeber gesetzt war, rutschte automatisch der Vizeweltmeister von 2015 – also Katar – an die Stelle der Franzosen. So spielten Teams auf der ganzen Welt um die restlichen 22 Tickets für das Turnier in Frankreich.

SPORT1 erklärt, welche Teams sich für die WM qualifiziert haben und wie sie sich ihren Platz bei der Handball-WM 2017 gesichert haben.

Handball-WM-Qualifikation 2017: Startplätze

Die Vergabe der Startplätze für die Weltmeisterschaft ist klar geregelt. So nehmen aus Europa 14 Mannschaften, inklusive Gastgeber Frankreich, an der WM teil.

Von den anderen drei Kontinentalverbänden Afrika, Panamerika und Asien qualifizierten sich jeweils drei Teilnehmer. Zusätzlich ist zudem Katar als Kontinentalmeister aus dem asiatischen Bereich bei der Endrunde dabei.

Handball-WM-Qualifikation 2017: Europa

Europa stellt 14 der 24 Teilnehmer bei der Handball-WM - und damit den Großteil. Neben Weltmeister Frankreich waren mit Europameister Deutschland, Vize-Europameister Spanien und dem EM-Dritten Kroatien die besten drei Teams des Turniers Anfang 2016 in Polen automatisch für die WM qualifiziert.

Die restlichen neun Teilnehmer aus Europa wurden in Playoff-Duellen im Juni 2016 ermittelt. Für diese Spiele gesetzt waren die Mannschaften auf Platz 4 und 6 bis 13 der Europameisterschaft in Polen.

Die nicht an der EM teilnehmenden Teams spielten die restlichen Playoff-Teilnehmer in einer Qualifikationsrunde von November 2015 bis Januar 2016 aus. Die Gruppensieger qualifizierten sich für die Playoffs zur WM 2017.

Die Playoff-Partien wurden Ende Januar in Krakau ausgelost und fanden im Juni 2016 statt. Folgende Teams setzten sich durch: Schweden, Mazedonien, Polen, Russland, Ungarn, Island, Slowenien, Weißrussland und Dänemark.

Der EM-Vierte Norwegen, in der WM-Quali an Slowenien gescheitert, erhielt zudem eine Wildcard.

Handball-WM-Qualifikation 2017: Asien, Amerika und Afrika

Die Qualifikation in Asien, Afrika und Panamerika gestaltet sich im Vergleich dazu ziemlich einfach. Dort fungieren die Kontinentalmeisterschaften gleichzeitig auch direkt als WM-Qualifikationsturnier.

So konnten sich jeweils die drei Besten des jeweiligen Wettbewerbs für Frankreich qualifizieren.

In Afrika setzten sich Ägypten, Tunesien und Angola durch, im panamerikanischen Raum schafften es Brasilien, Chile und Argentinien.

Für den asiatischen Verband qualifizierte sich Vize-Weltmeister Katar direkt für das Turnier, weil Titelverteidiger Frankreich als Gastgeber automatisch gesetzt ist. Dadurch rutschte neben Bahrain und Japan auch der Vierte der Asienmeisterschaften, Saudi-Arabien, ins Turnier.

Handball-WM-Auslosung 2017

Die 24 Teams wurden im Juni 2016 in Paris in vier Gruppen zu je sechs Teams, von denen die vier besten das Achtelfinale erreichen, gelost.

Gruppe A in Nantes:

Frankreich

Polen

Russland

Brasilien

Japan

Norwegen (Wildcard)

Gruppe B in Metz:

Spanien

Slowenien

Mazedonien

Island

Tunesien

Angola

Gruppe C in Rouen:

Deutschland

Kroatien

Weißrussland

Ungarn

Chile

Saudi-Arabien

Gruppe D in Paris:

Katar

Dänemark

Schweden

Ägypten

Bahrain

Argentinien