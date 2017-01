Olympiasieger Dänemark ist bei der WM in Frankreich überraschend im Achtelfinale ausgeschieden.

Der zweimalige Europameister unterlag dem deutschen Vorrundengegner Ungarn in Albertville mit 25:27 (12:13). Der ehemalige Vize-Weltmeister Ungarn trifft im Viertelfinale am Dienstag auf den EM-Vierten Norwegen. Die Niederlage der Dänen verhinderte auch Superstar Mikkel Hansen mit acht Toren nicht.

Ohne Probleme hat hingegen Schweden die Runde der letzten Acht erreicht. Der viermalige Weltmeister setzte sich gegen den EM-Zehnten Weißrussland in Lille souverän mit 41:22 (24:11) durch. Schweden kämpft damit am Dienstag an gleicher Stelle gegen Gastgeber und Titelverteidiger Frankreich um den Einzug ins Halbfinale. Bester Werfer der Schweden war der Flensburger Jim Gottfridsson mit acht Toren.

Am Samstag hatten neben Frankreich (31:25 gegen Island) und Norwegen (34:24 gegen Mazedonien) auch Ex-Weltmeister Spanien (28:27 gegen Brasilien) und Slowenien (32:26 gegen Russland) ihre Viertelfinal-Tickets gelöst.