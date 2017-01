Norwegens Handballer stehen als erste Mannschaft im Viertelfinale der 25. Weltmeisterschaft in Frankreich.

Der EM-Vierte setzte sich in der Olympiastadt Albertville im ersten K.o.-Spiel des Turniers nach einer deutlichen Steigerung in Halbzeit zwei letztlich souverän mit 34:24 (12:10) gegen Mazedonien durch. Beste Werfer der Skandinavier waren Magnus Jondal und Eivind Tangen mit jeweils sechs Toren.

Die Mannschaft von Trainer Christian Berge, die sich nicht für die Olympischen Spiele in Rio qualifizieren konnte, steht in der Runde der letzten Acht womöglich vor einer extrem hohen Hürde. Gegner wird der Gewinner des Achtelfinales zwischen Olympiasieger Dänemark und Ungarn sein.

Der in allen fünf Gruppenspielen siegreiche Europameister Deutschland trifft am Sonntag (18.00 Uhr im STREAM auf handball.dkb.de) in seinem Achtelfinale auf die Weltauswahl Katars. Der Sieger dieser Partie muss sich mit dem Gewinner des Duells zwischen Russland und Slowenien auseinandersetzen.