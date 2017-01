Ungarn hat bei der Handball-WM in Frankreich das Achtelfinale erreicht.

Der ehemalige Vize-Weltmeister profitierte in der deutschen Gruppe C vom 26:25 (13:13) Saudi-Arabiens gegen Chile. Damit sind die Ungarn schon vor ihrem abschließenden Gruppenspiel am Freitagabend gegen Weißrussland (20.45 Uhr im LIVETICKER) nicht mehr von einem der ersten vier Plätze zu verdrängen.

In der Gruppe D gewann Argentinien zum Abschluss gegen Bahrain 26:17 (13:8). Beide Teams spielen aber nur noch um die Plätze 17 bis 24.

Für die deutsche Handball-Nationalmannschaft geht es im letzten Vorrundenspiel gegen Kroatien (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) um den Gruppensieg.