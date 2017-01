Seit einer Woche nun schon bleibt die Mattscheibe schwarz. Die Handball-WM im Fernsehen ist für die deutschen Fans nur im Internet zu sehen, Livebilder im klassischen TV sind Fehlanzeige.

Wie wirkt sich die Situation konkret aus? SPORT1 hat in Frankreich nachgehakt.

- Die Fans

Frank aus Eisenach reist seit 20 Jahren zu fast jedem großen Handball-Event, ist mit seiner Truppe für die komplette WM in Frankreich. Die Situation sei unbefriedigend, sagt er und sieht die Schuld beim Weltverband IHF, nicht bei den TV-Anstalten. "Die Fans so im Regen stehen zu lassen ist nicht in Ordnung. Es kann ja nicht jeder im Januar zwei Wochen Urlaub nehmen."

Dass es beim ersten Spiel Probleme mit dem Stream gab, findet Jan aus Haßloch nicht so schlimm. Jetzt laufe es ja, sagt er. Und mit einem Smart-TV sei das Ganze auch einfach. Er hat ohnehin gut lachen: Seine VIP-Tickets für Rouen hat er bei einem Gewinnspiel abgeräumt (Der Spielplan der Handball-WM).

Frank aus Ludwigshafen, eingefleischter Löwen-Fan, findet die Situation "traurig". Er meint: "Im Fußball hätte es das nie gegeben."

- Der Veranstalter

Die fehlende flächendeckende TV-Präsenz im Nachbarland ist den Organisatoren ein Dorn im Auge. Aber sie haben sich damit arrangiert, zumal auch sie keinen Einfluss hatten und nach eigener Aussage auch nicht wissen, woran die Sache scheiterte.

Video Hattrick löst die Bremse der Bad Boys

"Natürlich wäre es uns lieber gewesen, wenn man die WM in Deutschland im Fernsehen hätte sehen können", sagt Edouard Donnelly, der Chef des WM-Organisationskomitees, im Gespräch mit SPORT1: "Aber auch wir sind froh, dass es überhaupt eine Lösung gibt."

- Die DKB

"Sehr zufrieden" sei man mit den Abrufen, teilte das Unternehmen auf SPORT1-Nachfrage mit. Wobei die Zahlen der Vorrunde einem Bruchteil dessen entsprechen, was man im Free-TV hätte erreichen können.

Probleme wie beim Auftaktspiel seien nicht mehr zu erwarten, auch wenn es in der K.o.-Runde zu deutlich höheren Zugriffszahlen kommen sollte, sagt die DKB: "Wir rechnen fest damit, alle Spiele unterbrechungsfrei zeigen zu können."

- Die Ticketshops

Es reisen nicht signifikant mehr deutsche Fans an, weil sie nichts im Fernsehen sehen können. In den Hallen sind ohnehin eher Die-Hard-Fans, die von langer Hand planen und notfalls auch den Stream gucken würden.

"Ich denke nicht, dass mehr Fans hierher kommen wegen der TV-Situation in Deutschland. Wir haben die meisten Tickets schon vor einer Weile verkauft, als die Situation noch völlig unklar war", sagt auch Donnelly: "Und als dann eine Entscheidung fiel, gingen die Verkäufe auch nicht plötzlich nach oben."

Dennoch kauften bislang die Deutschen bislang nach den Franzosen die meisten Tickets, gefolgt in weitem Abstand von Norwegen.

- Die Sponsoren

Als Werbetreibende haben sie natürlich Interesse daran, möglichst viele Menschen zu erreichen. Trikotsponsor AOK sagt auf SPORT1-Nachfrage: "Dass die WM-Spiele der Nationalmannschaft in Frankreich nicht live im Fernsehen gezeigt werden, ist sehr bedauerlich. In erster Linie deshalb, weil Handballdeutschland um ein besonderes Großereignis gebracht wird."

Das Unternehmen, gleichzeitig Gesundheitspartner des DHB, betont aber, man nehme das Thema "sportlich". "Bei der Zusammenarbeit ging es uns in erster Linie nicht um TV-Präsenz", so ein Sprecher: "Das kann man allein schon daran erkennen, dass der Vertrag zwischen AOK und DHB zu einer Zeit abgeschlossen wurde, in der das DHB-Team international eine eher unbedeutende Rolle spielte."

Es gebe auch keine Vertragsinhalte, die durch mangelnde Fernsehpräsenz beeinflusst würden. Im Fokus der Kooperation stehe ohnehin die Förderung des Breitensports.

- Das Team

Die Spieler halten sich während des Turniers mit forschen Aussagen zurück, sind das Thema leid. Aber natürlich wäre ihnen die ganz große Bühne lieber. Schließlich stehen die Handballer nur bei den internationalen Turnieren im Fokus der breiten Masse.

"Es ist schade für den Handball“, sagt Patrick Wiencek zu SPORT1: "Nach der Europameisterschaft und Olympia-Bronze wäre wir wieder gerne öffentlich aufgetreten. Aber ändern können wir daran nichts. Immerhin können die Fans, die die Spiele wirklich sehen wollen, sie auch sehen."

- Die Lage vor Ort

Das Thema ist nach wie vor heiß. Am Dienstag sah sich der Weltverband IHF veranlasst, die Schuld an der misslichen Situation in einer Pressemitteilung alleine den deutschen TV-Veranstaltern zuzuweisen. Für den Freitag ist eine Pressekonferenz mit Hassan Moustafa anberaumt.

Es ist davon auszugehen, dass der herrschende Verbandspräsident die Vorwürfe auch über eine angeblich irreführende Berichterstattung in den deutschen Medien zur Rolle des Weltverbandes und des Rechteinhabers, der Al Jazeera-Tocher beIN Sports, erneuert.

- Die Funktionäre

Alleine ist Moustafa mit dieser Meinung nicht. DHB-Vize Bob Hanning stärkt ihn in der Sache.

Und Jean Brihault, ehemals EHF-Präsident und IHF-Vizepräsident, verteidigte im Gespräch mit SPORT1 den umstrittenen Rekord-Deal mit beIN Sports: "Um den Handball auf allen Kontinenten zu fördern, brauchen wir ein so hohes Einkommen wie möglich. Die Sichtbarkeit des Sports ist erst der zweitwichtigste Faktor", sagt er.

Dabei gebe es in diesem Punkt durchaus auch einmal eine Sonderbehandlung für Länder, wo der Handball unterentwickelt war oder ist. "Dass Deutschland nicht dazu gehört, brauche ich wohl nicht zu erwähnen", so Brihault. Vielmehr könne es nicht sein, dass die "deutschen TV-Anstalten die Bedingungen diktieren wollen".

- Die Zukunft

Bald geht es in die nächste Verhandlungsrunde, dann über die Rechte an den Weltmeisterschaften der Männer und Frauen ab 2018. beINSports hat bereits Interesse angemeldet.

In der aktuellen Rechteperiode steigt noch die Frauen-WM im November 2017 in Deutschland und Dänemark. Ob und wie sie im Gastgeberland übertragen wird, ist noch unklar.

Und was danach kommt, erst recht. Vielleicht wieder "nur" ein Livestream. "Wer weiß?", sagt Donnelly: "Vielleicht ist das die Zukunft und wir erinnern uns später an diese WM als erstes Mal."