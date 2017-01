Super-GAU für die deutschen Handball-Fans: Nach knapp fünf Minuten des WM-Auftaktspiels von Europameister Deutschland gegen Ungarn (JETZT im LIVETICKER, Video-Highlights am Abend auf SPORT1.de) brach die Live-Übertragung aus Rouen auf handball.dkb.de beim Stand von 1:1 zusammen

Bis zum Stand von 11:7 in der 23. Minute blieben die Bildschirme schwarz. Grund für den Ausfall sollen technische Probleme durch das enorme Zuschauerinteresse gewesen sein.

Der Titelsponsor der Handball-Bundesliga hatte sich die Rechte an Livebildern von der WM in Frankreich gesichert, nachdem sich der Rechteinhaber BeIn weder mit öffentlich-rechtlichen noch mit privaten Fernsehsendern in Deutschland einigen konnte.

"Mit dieser Aktion rettet die DKB den deutschen Handball", hatte DHB-Vizepräsident Bob Hanning erklärt. Der Livestream der WM-Spiele wird mit YouTube als technischem Partner umgesetzt.

In den sozialen Medien brach kurze Zeit später ein Shitstorm los. Die Fans machten ihrem Ärger Luft.