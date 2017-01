Handball-Bundestrainer Dagur Sigurdsson kann beim deutschen WM-Auftakt am Freitag auf Kapitän Uwe Gensheimer setzen.

Der Weltklasse-Linksaußen soll noch am Donnerstag zum Team in Rouen stoßen. "Es ist so geplant, dass er heute nach Frankreich kommt", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning.

Der Einsatz von Gensheimer gegen Ungarn (ab 17.45 Uhr im LIVETICKER) hatte wegen eines Trauerfalls in der Familie auf der Kippe gestanden.

Nach der Nachricht vom Tod seines Vaters hatte der Kapitän der deutschen Mannschaft die Generalprobe gegen Österreich (33:16) verpasst und war auch am Mittwoch nicht mit dem Team nach Frankreich gereist.

Gensheimer wird nun voraussichtlich von Teammanager Oliver Roggisch begleitet.