In einem spannenden ersten Halbfinale um die Deutsche Hockey-Meisterschaft haben sich die Damen des UHC Hamburg knapp im Penalty-Shootout durchgesetzt und zogen damit zum fünften Mal nacheinander ins Finale ein.

Der Titelverteidiger gewann das Duell gegen Rot-Weiss Köln mit 4:2, nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2 gestanden.

Die Neuauflage des Endspiels der Vorsaison war am Anfang durch Nervosität auf beiden Seiten gekennzeichnet, doch Hamburg und Köln kamen immer besser ins Spiel und lieferten sich einen spannenden Schlagabtausch.

Während in der ersten Hälfte noch das nötige Quäntchen Glück fehlte, brachte in der zweiten Hälfte schließlich Charlotte Stapenhorst mit ihrem 17. Saisontor die Hamburgerinnen in Führung.

Danach hatte der UHC mehrere hochkarätige Möglichkeiten, die Führung auszubauen, vergab aber jedes Mal.

Trotz eines 0:2-Rückstands gab sich Rot-Weiss nicht auf und wurde schlussendlich mit dem Anschlusstreffer durch Julia Busch belohnt. Wenige Sekunden vor Schluss gelang den Kölnerinnen sogar der Ausgleich, sodass die Partie im Penalty-Shootout entschieden werden musste.

Hier behielt der UHC die Nerven und entschied das Penalty-Shootout mit zwei Treffern für sich, während bei den Kölnerinnen alle Schützinnen vergaben.

Hamburg trifft im Finale auf Hauptrundensieger Mannheim

Im zweiten Halbfinale forderte der Club an der Alster, der erst am letzten Spieltag der regulären Saison die Qualifikation für das Final Four geschafft hatte, den Hauptrunden-Ersten und Endrunden-Gastgeber Mannheimer HC.

Am Ende durften die Mannheimerinnen über den Einzug ins Finale um die Deutsche Hockey-Meisterschaft jubeln. Der Hauptrundensieger setzte sich mit 3:2 gegen die Hamburgerinnen durch.

Mannheim schockte den Club an der Alster früh mit einem Doppelschlag und sahen schon nach dem klaren Sieger aus.

Doch der Club an der Alster blieb dran und erkämpfte sich vor der Halbzeit durch zwei Tore noch den Ausgleich. Nachdem Mannheim zu Beginn der zweiten Hälfte kurrzeitig aus dem Tritt geraten war, gelang dem HC schließlich knapp fünf Minuten vor Schluss der Siegtreffer.

Damit besiegten die Mannheimerinnen den Club der Alster das erste Mal seit langer Zeit. Gegen ihren Angstgegner aus Hamburg konnten sie in den letzten vier Spielen keinen Sieg einfahren.

Das Finale der Damen zwischen Hamburg und Mannheim steigt am Sonntag um 11.25 Uhr (im LIVESTREAM).