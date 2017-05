Der UHC Hamburg hat den deutschen Meistertitel im Feldhockey bei den Frauen erfolgreich verteidigt.

Die Hamburgerinnen setzten sich am Sonntag im Finale in Mannheim gegen den Mannheimer HC mit 2:0 (2:0) durch und triumphierten damit zum dritten Mal hintereinander.

Bis weit in die erste Hälfte hinein war es ein enges Match, in dem keines der Teams seine Torchancen verwandeln konnte. Doch kurz vor der Halbzeit gingen die Hamburgerinnen durch Eileen Hoffmann in Führung und bauten diese kurz danach durch einen Doppelschlag von Hoffmann zum 2:0 aus.

Die Gastgeberinnen dagegen taten sich schwer und schaffte es nicht, den UHC ernsthaft in Bedrängnis zu bringen, sodass am Ende die Hamburgerinnen jubeln durften.

Im Halbfinale hatte sich der UHC in einem engen Duell gegen Rot-Weiss Köln erst im Penalty-Shootout mit 4:2 durchgesetzt und war zum fünften Mal ins Finale eingezogen.