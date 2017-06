Die Hockey-Frauen des Uhlenhorster HC sind im Finale des Euro Hockey Club Cups im niederländischen 's-Hertogenbosch am Gastgeber gescheitert.

Der deutsche Meister unterlag dem niederländischen Meister mit 1:2 (1:1).

Eileen Hoffmann erzielte das Tor für die Hamburgerinnen (22.).

Für 's-Hertogenbosch waren Maartje Paumen, die 2008 und 2012 mit der niederländischen Nationalmannschaft Olympia-Gold geholt hatte, in der zehnten und Pien Sanders in der 45. Minute jeweils per Strafecke erfolgreich.