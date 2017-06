Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft hat beim Drei-Nationen-Turnier im niederrheinischen Moers den ersten Sieg eingefahren.

Der Olympia-Dritte gewann am Sonntag im Vorbereitungsturnier für die World League (9. bis 23. Juli) und die Europameisterschaft in Amstelveen/Niederlande (19. bis 27. August) gegen Belgien 2:1 (0:1). Zum Auftakt hatte die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Kermas gegen Belgien noch 2:5 verloren, gegen Indien reichte es am Samstag nur zu einem 2:2.

Zum Abschluss des Turniers trifft die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) am Dienstag (11.00 Uhr) erneut auf Indien, den Zweiten der letztjährigen Champions Trophy.