Die deutschen Hockey-Frauen haben beim Vier-Länder-Turnier in Berlin ihr Auftaktspiel gegen Irland mit 1:2 (0:1) verloren.

Den Treffer für die Gastgeberinnen erzielte Jana Teschke vom Uhlenhorster HC in der 45. Minute per Strafecke zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Anna O'Flanagan hatte Irland in der 20. Minute in Führung gebracht, Deirdre Duke traf in der 57. Minute zum 2:1-Endstand für die Gäste.

"Wir sind auf einem guten Weg, aber wir brauchen noch ein bisschen Zeit", sagte Bundestrainer Jarmilon Mülders. Seine neuformierte Mannschaft bestreitet ihr zweites Turnierspiel in Berlin am Freitag (19 Uhr) gegen Südkorea.