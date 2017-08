Die Niederländerinnen sind neuer Hockey-Europameister. Sie bezwangen im Finale in Amsterdam Belgien mit 3:0 und krönten ihre Heim-Europameisterschaft mit dem EM-Titel.

Die Oranje-Auswahl wurde ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht und übernahm direkt die Kontrolle.

In der 13. Minute brachte Carlien Dirkse van den Heuvel die Gastgeberinnen in Führung. Zu Beginn des letzten Viertels erhöhte Kelly Jonker auf 2:0 (48. Minute). In der 60. Minute erzielte Ireen van den Assem per Penalty den Endstand.

Für die Belgierinnen war bereits der Final-Einzug der bisher größte Erfolg im Damen-Hockey. Zum ersten Mal holten die belgischen Damen eine Medaille bei einem Hockey-Großereignis.