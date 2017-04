Nach dem 1:3 gegen Kaiserslautern am Samstagmittag steht fest: Der KSC ist auch abgestiegen, die Badener müssen runter in die 3. Liga.

Bitter für alle Karlsruher. Und extra bitter für Moritz Stoppelkamp. Der 30-Jährige wechselte nämlich erst im Sommer zum KSC. Er kam vom SC Paderborn – nachdem er dort zwei Mal in Folge abgestiegen war.

Macht zusammen drei Abstiege in drei Jahren. Oder frei nach Andi Brehme: "Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß."

