Max Kruse besser als Lionel Messi und Robert Lewandowski? Vor einem Jahr unvorstellbar. Im April 2017 ist das Realität.

Der Werder-Star erzielte im vergangenen Monat in sechs Liga-Spielen acht Treffer und gab zudem fünf Torvorlagen - damit ist er in Europas Top-5-Ligen vor Lionel Messi (11 Scorerpunkte) und Robert Lewandowski (10) der beste Scorer.

Auch dank des Angreifers blieb Bremen zuletzt elf Bundesliga-Spiele in Folge ungeschlagen, kletterte auf Rang sechs und darf sich berechtigte Hoffnungen auf die Qualifikation für die Europa League machen.

Kruse winkt sogar die Rückkehr in die Nationalmannschaft, Joachim Löw schwärmte zuletzt in höchsten Tönen von dem Stürmer. Dem 29-Jährigen bescheinigte der Bundestrainer "im Moment eine sehr gute Form" und eine "hohe Spielintelligenz". Kruse sei "beweglich, agil und dynamisch. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall", sagte Löw.

Bislang kommt der gebürtige Hamburger auf 14 Länderspiele (vier Tore), sein letztes bestritt er am 11. Oktober 2015 gegen Georgien. Sollte er eine zweite Chance im DFB-Team erhalten?

