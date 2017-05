Der FC Bayern München ist laut diversen Medienberichten an Alexis Sanchez und Dele Alli interessiert. Für iM Football ein willkommener Anlass für Gedankenspiele: Die neue Offensive wäre teuer, hochkarätig - und extrem flexibel.

Nach einer Saison mit nur einem Titel rechnen viele Fans und Medien mit einem Umbruch beim FC Bayern. Auch vermeintliche Mega-Transfers scheinen nicht ausgeschlossen.

Zwei Namen, die dabei immer wieder gehandelt werden, sind Alexis Sanchez (FC Arsenal) und der Shootingstar der englischen Premier League, Dele Alli (Tottenham Hotspur). Für diese große Lösung spricht - neben ihrer individuellen Klasse - die Flexibilität beider Spieler, die fast alle offensiven Positionen besetzen können.

Beide zusammen dürften den FC Bayern mindestens 100 Millionen Euro kosten. Allerdings gab es zuletzt auch Meldungen, wonach Tottenham an Douglas Costa interessiert sei. Spekuliert wird entsprechend über ein Tauschgeschäft mit Dele Alli.

Der 21-Jährige hat sich bereits in seiner zweiten Saison zum absoluten Leistungsträger bei Tottenham entwickelt und kommt in der laufenden Saison auf 32 Torbeteiligungen in 43 Spielen (21 Tore, 11 Assists).

Auch Sanchez spielt in seinem dritten Jahr beim FC Arsenal seine stärkste Saison in England. Der 28-Jährige kommt bislang auf stolze 24 Tore und 18 Assists in 45 Spielen.

