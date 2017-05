Schon vor dem Spiel am Sonntag gegen den FC Schalke steht fest: Der SC Freiburg hat den Klassenerhalt geschafft. Die Breisgauer werden auch 2017/18 in der Bundesliga spielen. Wie immer mit einem der kleinsten Etats - und wie so oft ohne den einen oder anderen Leistungsträger aus der aktuellen Saison.

So wird Vincenzo Grifo (9 Tore, 12 Vorlagen) den Verein wohl verlassen. Ein Spiel, das die Freiburger nur allzu gut kennen: Immer wieder entdeckt und fördert der Sport-Club junge Talente - und immer wieder kommen zahlungskräftigere Klubs und picken sich die Rosinen aus dem Kuchen.

Was wäre das für eine Mannschaft, wenn Freiburg seine besten Spieler halten könnte? iM Football hat eine Elf aufgestellt mit ehemaligen Spielern aus dem Breisgau. Gleich drei davon stehen übrigens beim FC Schalke 04 unter Vertrag, dem Gegner am Sonntag (ab 17.30 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER).

Wenn ihr ausführlich über das Thema diskutieren wollt, ladet euch kostenlos "iM Football – Der Fußball-Messenger" herunter. Dort könnt ihr mit anderen Fußball-Fans über dieses und viele weitere Themen diskutieren.