The New Saints aus Wales stellen mit Mega-Siegesserie Weltrekord auf

vergrößernverkleinern The New Saints haben 27 Pflichtspiele in Folge gewonnen © Getty Images

The New Saints dominieren die walisische Liga und knacken mit ihrem 27. Pflichtspielsieg in Folge einen uralten Weltrekord von Cruyff-Klub Ajax Amsterdam.