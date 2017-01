Schock für Lionel Messi: Der Jugendtrainer des fünfmaligen Weltfußballers ist im Alter von 65 Jahren im argentinischen Rosario gestorben. Ernesto Vecchio hatte Messi in der Jugend des sechsmaligen argentinischen Meisters Newell's Old Boys trainiert, ehe der heutige Weltstar im Alter von 13 Jahren zum FC Barcelona wechselte.

"Wir trauen um Ernesto Vecchio, Trainer von Messi in dessen Anfängen", twitterten die Old Boys. Vecchio wurde tot in seinem Haus gefunden.

In einem seiner letzten Interviews hatte sich Vecchio noch einmal an den jungen Messi erinnert. "Ich weiß noch, wie er einmal alle Gegenspieler ausgetanzt und den Torhüter umspielt hatte, dann aber stoppte, weil der Torwart sich verletzt hatte", erzählte er: "Meine Augen konnten nicht glauben, was sie sahen. Er war ein so kleines Kind, mit einer solchen Qualität und so großen Fähigkeiten am Ball."