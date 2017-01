Paris Saint-Germain ist auf dem Weg, als erstes Team zum vierten Mal in Folge den französischen Ligapokal zu gewinnen. Die vorletzte Hürde für das Starensemble um Thiago Silva, Angel di Maria, Edinson Cavani und seit Neuestem auch Julian Draxler heißt am Dienstag Girondins Bordeaux (21 Uhr im LIVETICKER).

Draxler, der mit zwei Treffern in den ersten drei Pflichtspielen an der Seine voll einschlug, will in Bordeaux zudem seine weiße Weste wahren. Mit dem Ex-Wolfsburger holte Paris aus drei Partien drei Siege. Insgesamt steht das Team von Trainer Unai Emery bei fünf Siegen in Folge. Alle ohne Gegentor. Maßgeblichen Anteil daran hat auch Keeper Kevin Trapp, der seinen Stammplatz zwischen den Pfosten Ende Dezember zurückeroberte.

Schwere Aufgabe für PSG

Paris ist mit sechs Triumphen seit 1991 Rekordsieger des ausgetragenen Coupe de la Ligue. Doch auch das seit vier Pflichtspielen ungeschlagene Bordeaux ist mit drei Erfolgen alles andere als ein Ligapokal-Leichtgewicht. Es winkt also ein heißer Pokalfight.

Im zweiten Halbfinale stehen sich am Mittwoch Ligue-1-Spitzenreiter AS Monaco und die AS Nancy gegenüber.