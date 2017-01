Jürgen Klopp steht mit dem FC Liverpool am Mittwoch im Rückspiel des League-Cup-Halbfinals gegen den FC Southampton (21 Uhr im LIVETICKER) mit dem Rücken zur Wand.

Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel, ist der erneute Finaleinzug des Vorjahresfinalisten ernsthaft in Gefahr.

Vor allem weil es zuletzt bei den Reds alles andere als rund lief. Erst am Samstag hagelte es in der Liga für das Team von Jürgen Klopp eine peinliche 2:3-Heimniederlage gegen den Tabellenletzten Swansea City. Wodurch der Rückstand in der Premier League auf Tabellenführer Chelsea nun schon zehn Punkte beträgt.

Southampton dagegen gewann am Wochenende gegen Meister Leicester City souverän mit 3:0.

Sollte sich Liverpool trotz der Hinspiel-Niederlage durchsetzten, wartet allerdings ein Traumfinale. Manchester United spielt am Donnerstag sein Halbfinal-Rückspiel gegen Hull City. Das Hinspiel gewann das Team von Jose Mourinho mit 2:0.