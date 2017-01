Louis van Gaal will seine Trainer-Laufbahn doch nicht endgültig beenden. Der Niederländer, der schon den FC Barcelona, Bayern München und Manchester United trainierte, sagte in einem Radio-Interview mit Cadena Ser: "Ich gehe nicht in den Ruhestand."

Er wolle "ein Sabbatjahr machen" und danach schauen, ob er als Trainer weiterarbeite. Aber: "Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich in den Ruhestand gehe. Aber sicher ist noch nichts".

Rückkehr nach Spanien möglich

Zu den Berichten über seinen endgültigen Rücktritt erklärte er: "Ich habe gesagt, dass ich vielleicht in den Ruhestand gehe, aber es ist nicht an der Zeit, das zu entscheiden". In Holland schreibe die Presse, was sie wolle. Die niederländische Zeitung De Telegraaf hatte zuerst über einen Rücktritt als Trainer geschrieben.

Ob er weitermacht, komme auch auf die Angebote an. Eine Rückkehr nach Spanien schloss er nicht aus. "Es ist möglich. Ich hatte vor einem Monat oder so ein Angebot von Valencia, aber ich sagte nein. Das kann im nächsten Jahr aber anders sein. Es hängt davon ab, wie ich mich fühle."