Anzeige

vergrößernverkleinern Daniel van Buyten ist bei Standard Lüttich als Berater des Präsidenten ausgeschieden © Getty Images

Der Ex-Bayern-Spieler fällt in seiner Heimat in Ungnade. In seinem Berater-Job bei Standard Lüttich soll er daneben gelangt haben. Ein Ex-Jugendleiter erhebt Vorwürfe.