Gut fünfeinhalb Monate nach der Flugzeug-Tragödie erlebte Brasiliens Fußball-Erstligist Chapecoense bei der Rückkehr an den Absturzort Medellín eine sportliche Enttäuschung.

Das nach dem Unglück neuformierte Team unterlag im südamerikanischen Supercup, der sogenannten Recopa, dem kolumbianischen Spitzenteam Atlético Nacional 1:4 (0:2) und verspielte so das 2:1 aus dem Hinspiel.

Eigentlich hätten sich beide Teams schon am 30. November vergangenen Jahres im Hinspiel der Copa Sudamericana, dem Gegenstück der Europa League, gegenüberstehen sollen. Doch der Absturz des von Chapecoense gecharterten Privatjets riss 71 Menschen aus dem Leben, darunter 19 Spieler. In Solidarität überließen die zuvor schon im wichtigeren Libertadores Cup siegreichen Kolumbianern den Brasilianern die Trophäe.

Die gut 40.000 Zuschauer im Estádio Atanasio Girardot feierten zunächst "ihre" Tore durch Dayro Moreno (2./67.) und Andrés Ibargüen (31./80.), aber applaudierten dann im Stehen als ehrende Geste den späten Gegentreffer durch Túlio de Melo (83.). Im Kampf um ein besseres Ergebnis sah Mittelfeldspieler Andrei Girotto (88.) noch die Rote Karte.

Augenzeugen der Partie waren auch vier Überlebende des Absturzes. Die Spieler Jackson Follmann, Alan Ruschel und Neto sowie der Journalist Rafael Henzel hatten die Reise in die schmerzvolle Vergangenheit mitgemacht, trafen sich mit Ärzten und Pflegepersonal im Hospital San Vicente, bestiegen den Berg Cerro Gordo, an dem die Unglücksmaschine in der Nacht zum 29. November zerschellt war und viele ihrer Kollegen den Tod fanden.