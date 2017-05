Die Ähnlichkeit ist verblüffend: Schlüpft Reza Parastesh in ein Trikot des FC Barcelona, sieht er aus wie einer der besten Fußballer der Gegenwart - Lionel Messi.

Dies wäre dem 25-jährigen Iraner in seiner Heimatstadt beinahe zum Verhängnis geworden. Am Wochenende drängten sich dort so viele Menschen um den Studenten, dass er von der Polizei eingesammelt und mit auf die Wache genommen wurde - zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung.

Als erster bemerkte Parasteshs fußballverrückter Vater die optische Übereinstimmung des Sohnes mit dem argentinischen Ausnahmefußballer. Er war es auch, der Reza dazu anhielt sich die Haare zu schneiden und einen Bart wachsen zu lassen. Dann steckte er ihn in ein Barca-Trikot mit der Nummer 10, machte ein Foto und schickte dieses an eine Sport-Webseite.

Sehen aus wie Zwillinge: Reza Parastesh (l.) und Lionel Messi © Getty Images

Von diesem Moment an ist Reza Parastesh nicht nur im Iran ein bekannter Mann. Interviewanfragen in Hülle und Fülle, ein Modelvertrag - sein Leben hat sich seitdem grundlegend geändert. Auf der Straße muss er eine Selfie-Wunsch nach dem anderen erfüllen, was er gerne macht.

"Jetzt sehen die Leute mich wirklich als den iranischen Messi und wollen, dass ich alles nachahme, was er macht. Wenn ich irgendwo auftauche, sind die Leute wirklich schockiert", sagte er der Nachrichtenagentur AFP.

Er hat bereits im Auge, wie Messi von ihrer Ähnlichkeit profitieren könnte: "Messi hat mehr Arbeit, als er bewältigen kann. Ich könnte sein Repräsentant sein, wenn er zu beschäftigt ist."