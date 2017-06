Die chinesische Super League hat nach Felix Magath einen zweiten deutschen Trainer.

Am Samstagmorgen stellte Beijing Gouan den ehemaligen Leverkusener Roger Schmidt als neuen Trainer vor.

Vertrag über zweieinhalb Jahre

"Wir sind froh, Herrn Roger Schmidt bei uns begrüßen zu können. Willkommen in Peking!", schrieb der Tabellen-Siebte auf Twitter.

Der 50-Jährige unterschrieb einen Vertrag über zweieinhalb Jahre und soll am 1. Juli vorgestellt werden. Vor einigen Tagen war der Spanier Jose Gonzalez zurückgetreten.

"Schmidt ist ein herausragendes Beispiel der aufstrebenden Trainer in Deutschland. Er hat weltweit Beifall für seinen Pressing-Stil mit Red Bull Salzburg und Bayer Leverkusen bekommen", erklärte Beijing Gouan in einem Statement.

Renato Augusto als Star

Schmidt war im März nach drei Jahren in Leverkusen entlassen worden, nachdem der Verein in der Bundesliga in Abstiegsgefahr geraten war.

Bei Beijing Guoan trifft er auf den brasilianischen Mittelfeldregisseur Renato Augusto, früher ebenfalls in Leverkusen unter Vertrag, sowie Ex-Galatasaray-Stürmer Burak Yilmaz und Jonatan Soriano, der im Winter von Red Bull Salzburg gekommen war. Als neuer Trainer war in den vergangenen Tagen auch Thomas Tuchel (zuvor Borussia Dortmund) im Gespräch.

Magath trainiert seit Juni 2016 Shandong Luneng, derzeit Vierter in China.